Giaccherini sulla panchina viola: “De Rossi pista aperta, Vanoli vuole fiducia”

"Grosso per me è tra Bologna o Fiorentina. A Firenze circola molto anche il nome di Daniele De Rossi, che in città è parecchio chiacchierato. Ha fatto molto bene sulla panchina del Genoa e ha dichiarato di voler rimanere lì, però nel mercato si sa come vanno le cose... Vanoli? Lui è stato chiaro: ha detto di non voler rimanere a Firenze solo per riconoscenza, ma perché la società crede davvero in lui e nel lavoro che ha svolto in questa stagione".