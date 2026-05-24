Il valzer delle panchine in Serie A è ufficialmente cominciato e il futuro della guida tecnica della Fiorentina resta il tema più caldo in riva all'Arno. A fare il punto sulle grandi manovre di mercato ci ha pensato Emanuele Giaccherini.
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Giaccherini sulla panchina viola: “De Rossi pista aperta, Vanoli vuole fiducia”
L'ex centrocampista della Nazionale, intervenuto come opinionista ai microfoni di DAZN, ha tracciato l'identikit dei possibili successori per la panchina viola, lanciando tre nomi forti per il dopo Vanoli.
"De Rossi nome chiacchierato, occhio a Grosso"—
Nelle sue dichiarazioni, Giaccherini analizza le varie piste che portano a Firenze, tra sogni di mercato e la situazione legata all'attuale tecnico:
"Grosso per me è tra Bologna o Fiorentina. A Firenze circola molto anche il nome di Daniele De Rossi, che in città è parecchio chiacchierato. Ha fatto molto bene sulla panchina del Genoa e ha dichiarato di voler rimanere lì, però nel mercato si sa come vanno le cose... Vanoli? Lui è stato chiaro: ha detto di non voler rimanere a Firenze solo per riconoscenza, ma perché la società crede davvero in lui e nel lavoro che ha svolto in questa stagione".
Idee chiare e una corsa a tre che promette di infiammarsi nei prossimi giorni, con la società viola chiamata a sciogliere i nodi decisivi per programmare il rilancio.
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