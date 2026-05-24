Aglietti: “Salvi per inferiorità altrui. Per l’Europa servono molti cambi”

"L'analisi di questa stagione non è facile, si rischia di vedere poco bianco e tanto nero. Valutare tutti i calciatori solo per quanto visto quest'anno porterebbe allo stravolgimento completo della rosa, ma secondo me la squadra non è da cambiare totalmente. Dipenderà molto dall'obiettivo della proprietà : se intende rilanciare e puntare alle zone europee serviranno diversi cambiamenti, altrimenti basteranno 3 o 4 profili di livello per veleggiare stabilmente nella parte sinistra della classifica."

"Dovremo capire anche chi sarà il tecnico del prossimo anno e quale idea di gioco vorrà proporre. In più torneranno tanti giocatori dai prestiti, mentre altri calciatori saranno in uscita e bisognerà vedere quanti soldi arriveranno da queste cessioni. Per la panchina, credo che Grosso accetterebbe anche una Fiorentina meno ambiziosa, e lo stesso discorso vale per Vanoli ."

Stagione da 4.5: i promossi De Gea e Parisi

"La stagione della Fiorentina è da 4 e mezzo in pagella. La squadra si è salvata per manifesta inferiorità degli avversari. Il mezzo voto in più lo concedo per le vittorie contro Juventus, Como e Bologna, ma non posso dimenticare tutto quello che è successo quest'anno. Come miglior giocatore di questa stagione scelgo De Gea, anche perché l'inizio di Fagioli non mi è piaciuto. Parisi, invece, è stato la vera sorpresa di questo campionato: non ha sbagliato neanche un atteggiamento ed è stato un trascinatore".