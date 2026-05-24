Amoruso: “Critiche a De Gea ridicole, Gudmundsson penalizzato dal gioco”

Le parole di Lorenzo Amoruso a Rtv 38 due giorni dopo la fine della stagione della Fiorentina. Ecco le sue considerazioni

Alessio Vannini 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 22:24)

Intervenuto nel corso del programma Viola su RTV38, Lorenzo Amoruso ha analizzato il futuro della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"I fischi contro l'Atalanta erano scontati. La vittoria contro la Juventus ha ammorbidito tanti tifosi, ma ovviamente senza far dimenticare a nessuno la stagione disastrosa di quest'anno. Mi aspetto un anno di ripartenza, dove ci sarà bisogno di avere un allenatore e dei giocatori fondamentali per aprire un progetto a lungo termine. Questa squadra non è così scarsa, sono convinto che tanti giocatori faranno molto meglio rispetto a quanto visto in questa annata. Sarà Paratici a dover decidere chi tenere a Firenze per ripartire."

Il mercato a distanza e il "giallo" delle decisioni rapide — "Questa è una società che gestisce le cose a distanza, ma ci sono situazioni di mercato dove devi dire sì o no in dieci minuti. Paratici cercherà di avere un'ancora di salvataggio per le situazioni estreme, in cui dovrà arrivare una risposta in pochissimi secondi e dove non ci sarà proprio il tempo di alzare il telefono per sentire i proprietari."

Una stagione da 5 — "La stagione della Fiorentina è da 5 in pagella. La salvezza vale questa insufficienza minima, anche perché in Inghilterra, con una rosa di livello, è retrocesso persino il West Ham. La Fiorentina è una squadra che è incappata in una situazione assurda, con una rosa costruita male. Le contestazioni su De Gea, invece, sono state ridicole: ha fatto una grande stagione. Gudmundsson? Ha sofferto tantissimo questi due anni di non gioco. Anche campioni come Baggio e Del Piero avrebbero faticato ricevendo solo palle lunghe, proprio come abbiamo visto accadere qui a Firenze".