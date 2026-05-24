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Amoruso: “Critiche a De Gea ridicole, Gudmundsson penalizzato dal gioco”

Amoruso: “Critiche a De Gea ridicole, Gudmundsson penalizzato dal gioco” - immagine 1
Le parole di Lorenzo Amoruso a Rtv 38 due giorni dopo la fine della stagione della Fiorentina. Ecco le sue considerazioni
Alessio Vannini

Intervenuto nel corso del programma Viola su RTV38, Lorenzo Amoruso ha analizzato il futuro della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"I fischi contro l'Atalanta erano scontati. La vittoria contro la Juventus ha ammorbidito tanti tifosi, ma ovviamente senza far dimenticare a nessuno la stagione disastrosa di quest'anno. Mi aspetto un anno di ripartenza, dove ci sarà bisogno di avere un allenatore e dei giocatori fondamentali per aprire un progetto a lungo termine. Questa squadra non è così scarsa, sono convinto che tanti giocatori faranno molto meglio rispetto a quanto visto in questa annata. Sarà Paratici a dover decidere chi tenere a Firenze per ripartire."

Il mercato a distanza e il "giallo" delle decisioni rapide

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"Questa è una società che gestisce le cose a distanza, ma ci sono situazioni di mercato dove devi dire sì o no in dieci minuti. Paratici cercherà di avere un'ancora di salvataggio per le situazioni estreme, in cui dovrà arrivare una risposta in pochissimi secondi e dove non ci sarà proprio il tempo di alzare il telefono per sentire i proprietari."

Una stagione da 5

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"La stagione della Fiorentina è da 5 in pagella. La salvezza vale questa insufficienza minima, anche perché in Inghilterra, con una rosa di livello, è retrocesso persino il West Ham. La Fiorentina è una squadra che è incappata in una situazione assurda, con una rosa costruita male. Le contestazioni su De Gea, invece, sono state ridicole: ha fatto una grande stagione. Gudmundsson? Ha sofferto tantissimo questi due anni di non gioco. Anche campioni come Baggio e Del Piero avrebbero faticato ricevendo solo palle lunghe, proprio come abbiamo visto accadere qui a Firenze".

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