Intervenuto nel corso del programma Viola su RTV38, Lorenzo Amoruso ha analizzato il futuro della Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Amoruso: “Critiche a De Gea ridicole, Gudmundsson penalizzato dal gioco”
"I fischi contro l'Atalanta erano scontati. La vittoria contro la Juventus ha ammorbidito tanti tifosi, ma ovviamente senza far dimenticare a nessuno la stagione disastrosa di quest'anno. Mi aspetto un anno di ripartenza, dove ci sarà bisogno di avere un allenatore e dei giocatori fondamentali per aprire un progetto a lungo termine. Questa squadra non è così scarsa, sono convinto che tanti giocatori faranno molto meglio rispetto a quanto visto in questa annata. Sarà Paratici a dover decidere chi tenere a Firenze per ripartire."
Il mercato a distanza e il "giallo" delle decisioni rapide—
"Questa è una società che gestisce le cose a distanza, ma ci sono situazioni di mercato dove devi dire sì o no in dieci minuti. Paratici cercherà di avere un'ancora di salvataggio per le situazioni estreme, in cui dovrà arrivare una risposta in pochissimi secondi e dove non ci sarà proprio il tempo di alzare il telefono per sentire i proprietari."
Una stagione da 5—
"La stagione della Fiorentina è da 5 in pagella. La salvezza vale questa insufficienza minima, anche perché in Inghilterra, con una rosa di livello, è retrocesso persino il West Ham. La Fiorentina è una squadra che è incappata in una situazione assurda, con una rosa costruita male. Le contestazioni su De Gea, invece, sono state ridicole: ha fatto una grande stagione. Gudmundsson? Ha sofferto tantissimo questi due anni di non gioco. Anche campioni come Baggio e Del Piero avrebbero faticato ricevendo solo palle lunghe, proprio come abbiamo visto accadere qui a Firenze".
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