Ferrara: “Stagione da 4, salvo solo Vanoli e Parisi. Commisso supporti Paratici”

L'opinione di Benedetto Ferrara su Paratici, sulla scelta del nuovo allenatore e sul futuro della Fiorentina

Alessio Vannini 24 maggio - 22:06

Intervenuto a Rtv38, il giornalista Benedetto Ferrara ha detto la sua sul futuro della Fiorentina. Ecco le sue considerazioni:

"La Fiorentina dovrà avere delle idee importanti. Paratici conosce il calcio alla perfezione. Ci sarà anche il centenario di mezzo e i tifosi stessi si meritano di vivere un grande anno. Non so chi sarà il nuovo allenatore, ma dobbiamo ricordarci che profili come Grosso e De Rossi andranno eventualmente pagati, essendo ancora sotto contratto. La Fiorentina dovrà muoversi un po' come fece a suo tempo con Italiano."

Il fattore Commisso e i piani di Paratici — "Rocco Commisso, col passare del tempo e grazie a Barone, aveva capito come funzionava questa città. Certo, Giuseppe Commisso potrebbe anche dire: perché cacciare Vanoli visto che ci ha salvato? Paratici, che ancora non ha parlato direttamente con Giuseppe di argomenti così cruciali, dovrà spiegare chiaramente il suo progetto. Non mi aspetto investimenti folli, ma una mezza rivoluzione intelligente per riportare entusiasmo a Firenze, un po' come venne fatto all'inizio dell'era Montella. Paratici è ambizioso e ha grandi idee, ma se non avrà il pieno supporto della società potrà fare ben poco."

Una stagione da 4: si salva solo Parisi — "Dal punto di vista aziendale la Fiorentina ha investito tantissimo in questa stagione, ma non è stato azzeccato praticamente niente. Per me l'annata viola è da 4 in pagella, e salvo soltanto Vanoli. Dal punto di vista sportivo e d'immagine la stagione è stata disastrosa, e la vittoria finale contro la Juventus ha alzato di pochissimo la mia valutazione. Spendo una parola per Parisi: ha salvato la situazione nel ruolo di esterno con un atteggiamento encomiabile, tanto che lo ritengo il miglior giocatore della stagione. Ha dato davvero il cuore per questa maglia".