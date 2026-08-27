Il commento de La Gazzetta dello Sport
VIDEO VN - Kean lascia il Viola Park. Può essere l'ultima volta
Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la vicenda tra Kean, la Fiorentina e il Como:
Si poteva trova un modo più elegante di chiuderla. Il nome forte per sostituirlo è quello di Zirkzee, con Paratici che potrebbe fare lo sgambetto alla Juventus. La Fiorentina fa una plusvalenza di circa 30 milioni. È una cifra importante per un giocatore che nell'ultima stagione non ha dimostrato di valere quell'ingaggio. È giusto per entrambe le parti. Sono sicura che Paratici ha in mano il piano B e C. L'offerta irrinunciabile di 40 milioni è arrivata, sono il massimo che si potesse ricavare.
Il modulo
Con Pellegrino devi cercare di giocare con i cross, è un'attaccante di area. Con Zirkzee invece puoi giocare in maniera diversa. Grosso era partito con il 4-3-3, ma gli esterni non sono arrivati, quindi ha virato sul 4-3-2-1. Se gli esterni non dovessero arrivare. Servirà trovare equilibrio.
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