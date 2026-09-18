Il pensiero di Giovanni Galli sulla Fiorentina in vista del Napoli e il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola
VIDEO - Besiktas, è Italiano-mania! Il coro dei tifosi fa impazzire l'allenatore
L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista della gara con il Napoli di domenica. Queste le sue considerazioni:
La squadra era stata costruita con elementi di valore. Probabilmente con Fabio Grosso non è scoccata la scintilla. Ci sono state delle incomprensioni, incomprensioni tattiche, forse caratteriali. Però dopo quattro giorni, anche se Vanoli già conosceva parte di questo gruppo, vedere la partita di Venezia e quella con il Pisa, al di là del valore dell’avversario, ma è la prestazione, vedere correre i calciatori con intensità, significa che c’era qualcosa che prima non funzionava. Probabilmente Paratici aveva sbagliato a sostituire: ha visto che probabilmente bisognava metterci le mani subito e ce le ha messe. Al momento Vanoli sembra l’allenatore giusto per questo gruppo.
Su Fiorentina-Napoli
La partita contro il Napoli ci dirà se questa Fiorentina può rientrare tra le protagoniste di questo campionato. Mi riferisco a come tutti l’avevano indicata a inizio stagione, ossia una delle candidate a poter entrare in Europa. È vero, il Napoli è incerottato, però è sempre il Napoli. E questa partita sicuramente ci dirà molto per tutte e due probabilmente.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
LIVE - Vanoli: "Napoli uno step importante. I ragazzi sanno cosa voglio"
Radio e tv
Valcareggi: "Fagioli miglior centrocampista italiano. Vi spiego il 10 a Paratici"
Radio e tv
Bocci: "Vanoli deve capire una cosa. Mastantuono? Ho una speranza"
Radio e tv
Albertini: "Ricordo una partita contro la Fiorentina. Rui Costa? Vi racconto"
Rassegna stampa
Palladino-Bologna, parla Pradé: "Attriti? Non è vero. E senza la tragedia Bove..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti