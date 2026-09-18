Il pensiero di Giovanni Galli sulla Fiorentina in vista del Napoli e il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola

Redazione VN
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L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista della gara con il Napoli di domenica. Queste le sue considerazioni:

La squadra era stata costruita con elementi di valore. Probabilmente con Fabio Grosso non è scoccata la scintilla. Ci sono state delle incomprensioni, incomprensioni tattiche, forse caratteriali. Però dopo quattro giorni, anche se Vanoli già conosceva parte di questo gruppo, vedere la partita di Venezia e quella con il Pisa, al di là del valore dell’avversario, ma è la prestazione, vedere correre i calciatori con intensità, significa che c’era qualcosa che prima non funzionava. Probabilmente Paratici aveva sbagliato a sostituire: ha visto che probabilmente bisognava metterci le mani subito e ce le ha messe. Al momento Vanoli sembra l’allenatore giusto per questo gruppo.
Giovanni Galli

Su Fiorentina-Napoli

La partita contro il Napoli ci dirà se questa Fiorentina può rientrare tra le protagoniste di questo campionato. Mi riferisco a come tutti l’avevano indicata a inizio stagione, ossia una delle candidate a poter entrare in Europa. È vero, il Napoli è incerottato, però è sempre il Napoli. E questa partita sicuramente ci dirà molto per tutte e due probabilmente.

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