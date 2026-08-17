"Leao a Firenze? Bisogna prima capire quali siano le intenzioni del ragazzo"

Redazione VN
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su Rafaele Leao, nome accostato alla Fiorentina:

Leao a Firenze? Bisogna prima capire quali siano le intenzioni del ragazzo. Come arriverebbe a Firenze dopo essere stato accostato a club come Arsenal, Manchester e Real Madrid? Il Leao visto nelle ultime due stagioni lo lascerei tranquillamente al Milan: a mio avviso ha creato più problemi che portato benefici. Ci sarebbe parecchio da lavorare su di lui e andrebbero considerati anche gli aspetti negativi legati al suo atteggiamento in campo. Al Milan per anni è stato messo su un piedistallo, ma alla fine anche lì hanno esaurito la pazienza.
AC Milan Training Session

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