Un gesto di semplicità e passione pura che ha fatto il giro del web, fino a conquistare i vertici del calcio mondiale. Franco Mastantuono ha approfittato del giorno di riposo per concedersi qualche ora di relax a Forte dei Marmi, dove è stato ripreso mentre palleggiava e calciava in riva al mare insieme ad alcuni bambini presenti sulla spiaggia.

Il filmato, diffuso sui social e rilanciato dalla TGR Rai Toscana, è diventato virale in poche ore, attirando l'attenzione del presidente della FIFA Gianni Infantino. Il numero uno del calcio mondiale ha ri condiviso il video nelle proprie storie Instagram, dedicando al giovane talento parole di grande stima.

"Un campione: Franco Mastantuono. Un pallone. I bambini. La magia, all'improvviso", ha scritto Infantino a corredo delle immagini. Un incoronazione social che sottolinea il valore simbolico di una scena d'altri tempi, capace di avvicinare una stella del calcio ai giovanissimi tifosi.