"I lariani non hanno intenzione di partire da una base di 45 milioni e difficilmente credo possano spingersi fino a quella cifra"

Redazione VN
Vinciguerra via Bellini V100LA

Vinciguerra: "Lo stadio di Via Bellini 100 anni dopo"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato dell'interesse del Como per Moise Kean. Ecco le sue parole dal suo canale YouTube:

Como e Fiorentina continueranno a sentirsi per Kean. I lariani non hanno intenzione di partire da una base di 45 milioni e difficilmente credo possano spingersi fino a quella cifra. Servirà quindi trovare un punto d’incontro, altrimenti l’operazione sarà complicata. Il Como, comunque, resta forte sul giocatore, fortemente voluto da Fabregas
Moise Kean

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