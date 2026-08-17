A una settimana dall’esordio in campionato, cresce l’attesa per Roma-Fiorentina, sfida in programma il prossimo 24 agosto alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Da una parte la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, ancora alla ricerca dei propri equilibri; dall’altra una Fiorentina profondamente rinnovata e accompagnata da un entusiasmo crescente.

A fare il punto sulla situazione giallorossa e sulle sensazioni in vista della prima giornata è stato Andrea Pugliese, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Roma, intervenuto in radio per parlare della sfida dell’Olimpico.

Roma, Gasperini deve ancora trovare la quadra

La Roma arriva all’appuntamento con qualche interrogativo di troppo. Pugliese ha seguito da vicino la preparazione della squadra e ha evidenziato le difficoltà mostrate dai giallorossi durante le amichevoli estive.

"La Roma non sta benissimo", ha spiegato, sottolineando soprattutto i problemi dal punto di vista degli equilibri tattici e della fase difensiva. La squadra ha incassato diversi gol nel corso della preparazione e, secondo il giornalista, deve ancora trovare quella solidità che Gasperini pretende dalle proprie formazioni.

Il tecnico, però, non sembra particolarmente preoccupato. La nuova Roma è stata costruita in larga parte seguendo le sue indicazioni e con l’inserimento di uomini di sua fiducia all’interno dello staff e della struttura societaria.

Il problema principale rimane quindi il mercato, che non è ancora concluso e che potrebbe portare ulteriori rinforzi prima della chiusura della sessione.

Il mercato giallorosso e il capitolo Dodo

Tra gli obiettivi accostati alla Roma nelle scorse settimane c’era anche Dodo. Pugliese ha confermato che il brasiliano era effettivamente un nome presente sul taccuino della società giallorossa, ma la situazione è cambiata dopo l’arrivo di Molina.

"Dodo è stato sicuramente un obiettivo della Roma, ma aveva senso prenderlo prima di Molina. Adesso a destra sei coperto", ha spiegato il giornalista.

Roma-Fiorentina, a Trigoria c’è rispetto per i viola

Il passaggio più interessante per il mondo Fiorentina riguarda però le sensazioni in vista della prima giornata.

Secondo Pugliese, a Roma c’è grande rispetto per la squadra viola e anche un pizzico di timore, soprattutto considerando il momento delle due formazioni.

"La Fiorentina mi sembra la grande sorpresa della stagione", ha dichiarato.

Da Mastantuono a Dragusin: i nuovi hanno colpito

Pugliese ha poi evidenziato alcuni dei giocatori che lo hanno maggiormente impressionato.

Tra i nomi citati ci sono Franco Mastantuono, uno dei grandi protagonisti dell’estate viola, Radu Dragusin, Valdepenas e altri dei nuovi acquisti arrivati durante questa rivoluzione.

"Mi sembra una squadra molto buona, con giocatori interessanti, soprattutto giovani di prospettiva sui quali costruire un progetto a lungo termine", ha spiegato.

Kean può essere decisivo

Un capitolo a parte riguarda Moise Kean. L’attaccante sarà uno degli uomini più importanti della nuova Fiorentina e, secondo Pugliese, molto dipenderà anche dalla versione del giocatore che scenderà in campo durante la stagione.

"Se Kean torna quello di due anni fa, la Fiorentina ha un giocatore importante".