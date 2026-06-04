Galbiati: “Troppi errori in questi anni. La Fiorentina non è più tra le 7 sorelle”

L'ex viola Galbiati detta la linea: "Serve rifondare con i giovani. Lucchesi e Favasuli? Sono errori. Cancellieri non sposta gli equilibri"

L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati , è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento delicato in casa viola. Tra la necessità di rifondare la rosa, il nuovo corso societario affidato alla direzione sportiva e un netto bagno di realtà sulle ambizioni stagionali:

"Mi sembra corretta la decisione di mettere tutto in mano a Paratici , di dargli le chiavi del Viola Park. Purtroppo mi sembra che in questi anni siano stati fatti tanti errori sul mercato, che adesso hanno portato la Fiorentina a non rientrare più tra le 'sette sorelle' del nostro calcio ".

Un passaggio fondamentale dell'intervento ha riguardato la gestione del vivaio e la necessità di attingere alla Primavera, anche per questioni di bilancio:

"Il settore giovanile della Fiorentina ha sempre dato tanti ragazzi alla prima squadra. Il problema attuale, però, è che lanciarne uno all'anno non può bastare più. Credo che ci sia molto da rifondare, con l'esigenza impellente di rientrare a livello economico: per questo potrebbero servire più giovani pronti per la prima squadra. Favasuli e Lucchesi? È giusto mandare i giovani a giocare per farli crescere, ma a una condizione: devono assolutamente restare di proprietà della Fiorentina. Su di loro la società viola ha sbagliato".