Frey commenta la Fiorentina che ha perso malissimo contro il Frosinone nella seconda giorn
VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi
Sébastien Frey, ex portiere della Fiorentina presente al Franchi per la festa del Centenario, ha parlato a Dazn anche della sconfitta della Fiorentina contro il Frosinone:
Tutto molto bello. Sono 100 anni di un club che ha fatto la storia della Serie A e non solo, essere qui in mezzo a questi campioni... Oggi ho visto Dunga, l'ho visto solo in televsione. Con lui mi sono emozionato e di solito non mi succede nel mondo del calcio. Oggi, risultato a parte, vedo i tifosi che sono rimasti qui. Chi ha fatto la storia del club lo sanno riconoscere e ci accolgono sempre come a casa.
Manca personalità
Non sono allenatore quindi non parlo di tattica, ma stasera mi ha colpito la mancanza di atteggiamento. Il Frosinone ha giocato con coraggio, ma all'inizio del secondo tempo mi aspettavo una Fiorentina molto cattiva a livello agonistico. Giochi in casa, davanti ai tuoi tifosi, mi sarei aspettato qualcosa di più. Però è solo l'inizio. Dispiace perché vieni da due sconfitte con 7 gol presi, ma spero che il meccanismo possa ingranare e la Fiorentina possa stare tra il quinto e l'ottavo posto che è la sua dimensione.
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