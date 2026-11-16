L'ex ds viola Carlos Freitas analizza le qualità di Pedro Gonçalves: «Ha tecnica, ma deve migliorare nell'applicazione delle due fasi».

Redazione VN
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L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi sul momento del connazionale Pedro Gonçalves e sulle caratteristiche tecniche del giocatore viola.

Fin dal suo arrivo era stato presentato come un esterno, ma avevo subito fatto presente che non si tratta di un giocatore con quelle caratteristiche. Pedro ha bisogno di essere sostenuto sotto diversi aspetti: deve sentire la fiducia della squadra, dell'allenatore e dei tifosi, ma anche essere messo nelle condizioni di rendere al meglio, considerando che il suo contributo alla fase difensiva non è particolarmente elevato. Senza voler fare paragoni, anche calciatori di grande qualità, come Riquelme, hanno incontrato difficoltà nel calcio europeo proprio per il loro scarso coinvolgimento nella fase di non possesso. Pedro, invece, possiede una qualità tecnica importante: con il pallone tra i piedi è capace di inventare passaggi che mandano i compagni in porta e di individuare linee di gioco che altri non riescono a vedere. Deve però abituarsi ai ritmi e alla fisicità del calcio italiano, oltre a trovare il giusto equilibrio nell'applicazione delle due fasi. Se riuscirà a raggiungere questo livello, potrà fare bene: la qualità tecnica, del resto, non gli manca affatto.
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