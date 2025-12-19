Flachi: “Via le mele marce e cambio di modulo. Così Vanoli può salvare la Fiorentina”

"Nessuno fa niente, ma intanto la Fiorentina sta sprofondando. Siamo quasi usciti dalla Conference con club di Serie B/C italiana. La squadra viola ha toccato il fondo, quindi adesso il tecnico deve rischiare anche sotto il piano tecnico. Deve trovare chi non è all'altezza della Fiorentina, insieme alla dirigenza, allontanarlo e cambiare modulo. I senatori non stanno prendendo per mano la squadra, anzi stanno affossando la Fiorentina. Non c'è sintonia tra calciatori e in più stanno rovinando la storia di una società. Nessuno sta facendo niente per cambiare questa stagione."