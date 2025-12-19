Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina è stato ospite negli studi di Radio Bruno. Ecco le sue parole al Pentasport:
Flachi: “Via le mele marce e cambio di modulo. Così Vanoli può salvare la Fiorentina”
"Nessuno fa niente, ma intanto la Fiorentina sta sprofondando. Siamo quasi usciti dalla Conference con club di Serie B/C italiana. La squadra viola ha toccato il fondo, quindi adesso il tecnico deve rischiare anche sotto il piano tecnico. Deve trovare chi non è all'altezza della Fiorentina, insieme alla dirigenza, allontanarlo e cambiare modulo. I senatori non stanno prendendo per mano la squadra, anzi stanno affossando la Fiorentina. Non c'è sintonia tra calciatori e in più stanno rovinando la storia di una società. Nessuno sta facendo niente per cambiare questa stagione."
"Nella prima settimana di mercato, Goretti dovrà cedere le mele marce e prendere nuovi calciatori. Speriamo che Dzeko vada via, per lui e per noi. Non ci serve un giocatore del genere. Nonostante la grande carriera e la fascia di capitano, non è riuscito a prendersi in mano la squadra. Chi non vuole rimanere può tranquillamente andarsene. Anche Kean può essere sacrificabile in caso di buona offerta. Perché adesso devo pensare al presente, devo salvare la Fiorentina."
"Prima un calciatore veniva considerato dopo tre anni, adesso dopo una stagione fatta bene finisci in nazionale. Questo è il ragionamento che la Fiorentina ha fatto con Nicolussi Caviglia. E' stato subito considerato dopo una buona annata al Venezia. La sua involuzione è frutto del livello medio del calciatore."
