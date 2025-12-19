Ferrara su Goretti: “Potrebbe farsi da parte. Rinnovo triennale? Imbarazzante”

"Nessuno sta decidendo nulla, in attesa della gara con l' Udinese . Vanoli mi è parso molto confuso al termine della gara . La sua confusione mi fa paura, così come la formazione di ieri. L'allenatore deve fare la sua parte in nome della Fiorentina . Se poi dovrà andare via, almeno lo faccia combattendo la sua battaglia personale. I calciatori devono provare nell'impresa chiamata salvezza."

"Tanti giocatori vorranno andare via, ma non è un problema visto che stanno indossando vergognosamente questa maglia. La proprietà deve fare delle scelte. La città ha bisogno di segnali positivi . Firenze accetta le ripartenze, basta vedere la C2 . Ovviamente non voglio arrendermi all'idea della retrocessione, ma la squadra non lotta, non risponde alle sollecitazioni dei tifosi. Qualcuno in società deve lasciare spazio alle competenze di persone esterne."

Goretti

"Il piano triennale chiesto da Goretti è reale. Ma il fatto che il ds chieda tre anni di contratto è una notizia che mi fa arrabbiare. In più non parla neanche con Commisso, visto che l'unico che può comunicare con il presidente è Ferrari. Dopo la gara con l'Udinese dovrebbero arrivare delle scelte. Lo stesso Goretti potrebbe farsi da parte. E sarebbe l'ennesima dimissione di questi sette anni. Se arrivasse al suo posto una persona d'esperienza, la cosa sarebbe positiva, ma conoscendo la società viola ho molta paura. A gennaio la Fiorentina dovrà ricostruire la squadra e non sarà semplice."