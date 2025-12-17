Fiorentina, c’è malcontento. Ma Vanoli: “Nessuno qua se ne va”. Goretti approva

La frase di Paolo Vanoli ai giocatori della Fiorentina scontenti

17 dicembre

Nella giornata di ieri sono iniziate a serpeggiare diverse voci sul possibile addio da parte di alcuni giocatori della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla Nazione, Paolo Vanoli avrebbe messo un freno al mal di pancia dei giocatori: "Nessuno qua se ne va: se andiamo giù, andiamo giù tutti", avrebbe detto l'allenatore viola.

La Fiorentina ha tracciato una linea netta in vista del mercato di gennaio: la società non intende cedere i giocatori ritenuti fondamentali, indipendentemente da eventuali richieste di trasferimento. È una posizione decisa, ribadita a più livelli, con l’obiettivo di proteggere il gruppo in un momento particolarmente delicato della stagione.

Il messaggio è stato trasmesso sia dall’allenatore Paolo Vanoli sia dall’area tecnica. Vanoli lo ha fatto direttamente nello spogliatoio durante colloqui individuali, mentre il direttore sportivo Goretti ha confermato la stessa linea nei confronti dei singoli giocatori. L’intento è evitare che il mercato diventi una via di fuga dalle difficoltà attuali.

Il clima resta però complicato: da settimane serpeggia malumore nello spogliatoio e, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, si sono verificati anche forti contrasti. Nonostante ciò, nessun giocatore ha chiesto ufficialmente la cessione. Il mercato si sta muovendo tramite i primi sondaggi degli agenti, ma al momento non ci sono richieste esplicite e, anche se arrivassero, la società potrebbe decidere di non accoglierle.