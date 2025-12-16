Lamberto Dini, ex presidente del Consiglio e noto tifoso viola, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul momento della Fiorentina:
Lamberto Dini: “Credo che Commisso voglia continuare con gli investimenti”
"Credo che la Fiorentina abbia ancora ottime possibilità di conquistare la salvezza. Basterebbe che i giocatori, che sono in gran parte bravi singolarmente, diventassero una squadra a tutti gli effetti"
I giocatori sono di qualità, ma non riescono a farli funzionare come squadra. Anche un allenatore di grande esperienza come Stefano Pioli non è riuscito a ottenere i risultati sperati. La Fiorentina ha creato diverse occasioni pure nell'ultima partita contro il Verona e poi ha subito gol nei minuti di recupero. Ma ho visto comunque dei passi avanti nel gioco. Sono convinto che la proprietà voglia continuare con gli investimenti perché hanno costruito una buona squadra in estate, anche se a ora alcuni punti fermi come Dodo e Gosens non sono ai livelli della passata stagione. Credo che la Fiorentina abbia ancora ottime possibilità di conquistare la salvezza. Basterebbe che i giocatori, che sono in gran parte bravi singolarmente, diventassero una squadra a tutti gli effetti. Ora sono come tanti buoni suoni individuali che non riescono a comporre una musica nel loro insieme
