Angelo Di Livio ha provato ad immedesimarsi nella situazione dei giocatori viola. La Fiorentina sta vivendo il momento più basso della sua storia e questo è il suo pensiero alla Gazzetta dello Sport:
Di Livio: “Serve azzerare tutto. Fuori dai piedi chi non vuole combattere”
L'opinione di Angelo Di Livio
Credo che si debba azzerare tutto e ripartire. Mi pare l'unica soluzione. In più i calciatori devono scendere in campo e giocare da provinciale. Non si può mollare perché è ancora dicembre e ci sono tanti punti a disposizione. Però serve cambiare e fuori dai piedi chi non combatte
