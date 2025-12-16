Viola News
Gazzetta dello Sport

Di Livio: “Serve azzerare tutto. Fuori dai piedi chi non vuole combattere”

L'opinione di Angelo Di Livio
Redazione VN

Angelo Di Livio ha provato ad immedesimarsi nella situazione dei giocatori viola. La Fiorentina sta vivendo il momento più basso della sua storia e questo è il suo pensiero alla Gazzetta dello Sport: 

Credo che si debba azzerare tutto e ripartire. Mi pare l'unica soluzione. In più i calciatori devono scendere in campo e giocare da provinciale. Non si può mollare perché è ancora dicembre e ci sono tanti punti a disposizione. Però serve cambiare e fuori dai piedi chi non combatte

