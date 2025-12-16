L’idea per la dirigenza. Repubblica: “Potrebbe arrivare un ex viola”

La Fiorentina a lavoro per risaldare l'organigramma societario: pronto un ex viola ad entrare in dirigenza?

Redazione VN 16 dicembre - 10:40

Dopo aver deciso di confermare Vanoli almeno fino alla gara contro l'Udinese, in casa Fiorentina si sta anche iniziando a valutare la possibilità di aggiungere un dirigente in società, visto che dopo la scomparsa di Barone e l'addio prima del Lecce di Pradè, nell'organigramma viola non era stata coperta nessuna falla.

Come scrive La Repubblica, dopo la fiducia ribadita dal presidente Commisso a La Nazione verso dg (Ferrari) e ds (Goretti), pare incoerente una sostituzione immediata nei suddetti ruoli. Motivo per il quale potrebbe semmai esserci un'aggiunta.

A volte guardare in casa d'altri può servire da spunto e il Bologna ad esempio, che negli ultimi tempi ha trovato stabilità e risultati, ha una figura nell'organigramma fondamentale come Marco Di Vaio. Elemento che manca a Firenze.

Per questo l'impressione è che possa essere semmai un ex viola, autorevole e capace, a implementare il comparto dirigenziale, stando a contatto con la squadra. I nomi sono i più disparati: da Borja Valero a Manuel Pasqual, passando per Christian Riganò e molti altri, giusto per iniziare a tracciarne l'identikit.