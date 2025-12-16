G. Galli: “I giocatori hanno paura? Macché, nessuno di loro deve andare in guerra”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha analizzato la situazione della squadra di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
A questo punto credo che Paolo Vanoli debba capire su chi poter puntare fra i giocatori. E i calciatori stessi abbiano l'onestà e la schiettezza nel dire chi se la sente e chi no. Vale per tutti, al di là dei nomi più importanti e degli ingaggi più alti. Chi non è in grado di dare il 100% abbia la schiettezza e la correttezza di dirlo chiaramente nello spogliatoio al tecnico. Servono giocatori disposti a buttarsi nel fuoco per la maglia e per il bene della Fiorentina. Così la salvezza è ancora possibile e la situazione recuperabile. Il problema non è fisico, ma è mentale ed è giusto che ci sia preoccupazione fra i giocatori, però non voglio sentir parlare di paura perché nessuno di loro deve andare in guerra. Ognuno adesso si prenda le proprie responsabilità, visto che la retrocessione, che fra l'altro cadrebbe nell'anno del centenario, sarebbe un danno d'immagine enorme per il club e pure per tutta la città
