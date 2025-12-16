Cannavaro: “Fiorentina? Non me l’aspettavo. Quello che fa la testa è pazzesco”

Fabio Cannavaro, ex difensore e adesso ct dell'Azerbaijan, è stato intervistato al Corriere dello Sport. L'ex Juventus ha commentato la situazione della Serie A:
Se mi aspettavo la crisi della Fiorentina? No, non così. A volte quello che fa la testa è pazzesco. Mi piacciono il Bologna di Italiano, Grosso sta facendo bene a Sassuolo e poi c’è De Rossi con il Genoa e Gila al Pisa… Insomma, noi ragazzi di Lippi ci diamo da fare
