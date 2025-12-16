Viola News
Lo Monaco: “Fiorentina, manca una figura di spessore. Io verrei anche a zero euro”

"Pioli prima e ora Vanoli hanno inciso poco, e mi pare fin qui solo la gente di Firenze stia provando a reagire: contro il Verona la curva ha trascinato la squadra al momentaneo pareggio"
Il Corriere Fiorentino ha intervistato Pietro Lo Monaco. Il noto dirigente sportivo ha analizzato a 360° la disastrosa situazione della Fiorentina di Rocco Commisso:

Colpa dei giocatori? Sono loro che hanno fin qui dimostrato di essere poco gruppo e di avere poco attaccamento alla professione, prima ancora che alla maglia

VANOLI

Pioli prima e ora Vanoli hanno inciso poco, e mi pare fin qui solo la gente di Firenze stia provando a reagire: contro il Verona la curva ha trascinato la squadra al momentaneo pareggio, ma parlare di nuovo cambio in panchina mi pare argomento stucchevole. La Fiorentina, se uscirà da questa situazione, lo farà solo tramite il carattere e la forza morale del gruppo. Non ci sono maghi, non ci sono bacchette magiche, serve la presa di coscienza di tutti i giocatori: sono loro a sciogliersi come neve al sole alle prime difficoltà o a subire gol nel finale come contro il Verona

DIRIGENZA

Con il massimo rispetto per gli attuali dirigenti Ferrari e Goretti, è innegabile che alla Fiorentina, dalla disgrazia occorsa a Barone, continui a mancare una figura di un certo tipo, e non dimentico l’assenza forzata da Firenze di Commisso. Tutto questo ha generato un vero e proprio pandemonio. Guardi, mi sono talmente tanto affezionato alla Fiorentina che verrei anche a zero euro…

