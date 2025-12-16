Zazzaroni: “Richiamare Pradè, non vedo altre soluzioni. Detestato ingiustamente”

Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, chiede a gran voce il ritorno di Daniele Pradè alla Fiorentina. I perché? Sono tutti espressi nel suo editoriale:
Richiamare Daniele Pradè: non vedo altre soluzioni. Restituire, anche solo per pochi mesi, un minimo di struttura ed equilibrio a una società spiazzata e in confusione sembra oggi una necessità. Conoscendo bene il calcio italiano e i suoi interpreti, è difficile individuare un altro dirigente capace di aggiustare in poco tempo un giocattolo rotto. Pradè quel giocattolo lo conosce a fondo, perché lo ha costruito lui stesso. Si dimise il primo novembre, quando la classifica era ancora ampiamente recuperabile, per sopravvivere a un ambiente che da mesi lo detestava e lo indicava come principale responsabile dello sfascio: un bersaglio facile, forse l’unico, nonostante fosse a Firenze da dieci anni (in due fasi) nei quali la squadra aveva raggiunto finali nazionali e internazionali senza mai avvicinarsi al fondo della classifica. Troppo romano, si diceva, troppo legato ad agenti della capitale, e poi quell’“insano” desiderio di portare De Rossi: la “Romentina” non la vogliamo. Eppure Pradè respira e ama Firenze come pochi dirigenti passati da qui: aveva preso casa in città, seguito da vicino i grandi progetti (Viola Park, stadio, tra mille ostacoli politici) e conosce profondamente il mercato, avendo portato a Firenze giocatori di valore. Può aver commesso errori, ma resta uno dei pochissimi profili in grado di ricostruire rapidamente ordine e credibilità.
