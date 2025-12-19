Losanna, Mouanga: “Fiorentina? Sono senza parole. Il loro gioco non si capiva”

Onestamente, durante la partita non ti soffermi su certi aspetti. La nostra attenzione era rivolta soprattutto a limitare i loro attaccanti: hanno Piccoli, molto dinamico, e Dzeko, che possiede una tecnica straordinaria. Non era semplice affrontarli. Se ci fosse poca intesa tra i reparti? Da avversario è complicato valutarlo, bisognerebbe vivere lo spogliatoio per comprenderlo davvero. Di certo, però, non era immediato intuire quale fosse la loro idea di gioco. Resto stupito, soprattutto considerando il valore della rosa. Vedere una squadra con quei nomi in fondo alla classifica mi lascia davvero incredulo. Detto questo, nessuno può escludere che nella seconda parte della stagione riescano a risalire, ma servirà conquistare molti punti