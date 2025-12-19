Fiorentina Primavera, Galloppa squalificato per una giornata. Va peggio a Bertolini

Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni della 16ª giornata di Serie A Primavera. In casa Fiorentina, Gabriele Bertolini è stato squalificato per due giornate per proteste con espressioni blasfeme verso l’arbitro, mentre l’allenatore Daniele Galloppa ha ricevuto una giornata di squalifica per veementi contestazioni. I provvedimenti fanno riferimento alla gara Cremonese-Fiorentina, terminata 1-1.