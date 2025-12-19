Zazzaroni: “Fiorentina un’agonia. La società intervenga, così è inaccettabile”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato su Instagram il momento negativo della Fiorentina di Vanoli. Ecco il suo commento:
Qualcosa va fatto, per forza. La situazione della Fiorentina somiglia sempre di più a un'agonia: nessun segnale di reazione, tutto sembra fermo. La società deve intervenire, se non altro per interrompere il circolo delle negatività. Sono solo parole, lo so, ma il campo continua a restituire una realtà che non si può accettare
