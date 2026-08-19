La nuova Fiorentina prende forma e, secondo Francesco Flachi, la base costruita dalla società è già di ottimo livello. L’ex attaccante viola, intervenuto ai microfoni de Il Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il mercato della squadra di Fabio Grosso, soffermandosi in particolare sulla necessità di un esterno, sul futuro di Moise Kean e sull'importanza di affiancare i tanti giovani presenti in rosa a giocatori di maggiore esperienza.

"La Fiorentina ha bisogno di un esterno di valore e, se non può attingere alla cassa, è chiaro che un big deve partire. Però, se dovesse partire Kean, ti ritroveresti a dover cercare un altro attaccante”.

Flachi si è poi soffermato proprio sulla situazione dell'attaccante viola e sulle sue condizioni fisiche: “Bisogna capire l'entità del problema alla tibia, ma senza le coppe è una situazione che puoi gestire. Ci sono tutte le possibilità che possa rimanere, così come ci sono tutte le possibilità che possa partire”.

L'ex attaccante ha quindi promosso il lavoro fatto dalla Fiorentina sul mercato: “La squadra è stata creata, adesso manca solo la ciliegina. La Fiorentina è una squadra giovane e solo i risultati possono accorciare i tempi di assemblamento. Il potenziale di questa squadra è enorme”.

Infine, Flachi ha sottolineato un altro aspetto che potrebbe rivelarsi determinante nel corso della stagione: l'equilibrio tra giovani ed elementi d'esperienza.

“La gioventù di questa squadra è una risorsa enorme, anche per l'entusiasmo che porta. Ma all'interno dello spogliatoio devono esserci giocatori d'esperienza che sappiano guidare i giovani”.