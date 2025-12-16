Flachi: “La dirigenza deve trovare le mele marce. Kean è sacrificabile”

"Possiamo solo sperare che la dirigenza, i calciatori e l'allenatore trovino le soluzioni per uscire da questo momento, anche se ogni giorno trapela qualcosa di non bellissimo. Alle porte c'è un centenario, c'è la storia di un club. Serve un miracolo in questo momento. Devi trovare le 'mele marce' e dare fiducia alle persone che vogliono lottare . La mentalità del calciatore moderno è questa, quando le cose non vanno bene scappano subito, invece quando c'è da chiedere dei bonus sono i primi ad andare in società . Questi personaggi avranno poca gloria."

Un nuovo volto in società?

"Non posso criticare il direttore Goretti. Non lo abbiamo ancora visto all'opera. Sicuramente dovrà 'eliminare' 4/5 giocatori e investire una bella cifra sui nuovi acquisti. Commisso potrebbe non voler spendere a gennaio, in questo caso venderei Kean e farei il mercato grazie alla sua cessione. Servono calciatori che hanno voglia e fame. Non può essere colpa solo dell'allenatore, per me i responsabili sono i giocatori. Il problema della Fiorentina è nello spogliatoio. Entro il cinque di gennaio la dirigenza deve aver portato almeno 4/5 giocatori."