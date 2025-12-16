Monti si domanda: “Presidente, perché ci vuole trascinare così in basso?”

"Sono sicuro che la principale colpa del momento viola sia da imputare ai calciatori. Ma io la società non la perdono. Il gol del 2-1 del Verona è uno scandalo. Credo nella salvezza, ancora ci sono 69 punti in palio. C'è tutta la possibilità di uscire da questa posizione, ma devono trovare loro le soluzioni. L'intervista di Commisso non mi ha dato niente. Perché il presidente permette tutto questo? Perché ci vuole trascinare giù? Queste sono alcune delle domande che mi pongo. Non capisco perché la società non prende nessuno."