Gianfranco Monti, al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso in merito alla situazione in casa viola:
Monti si domanda: “Presidente, perché ci vuole trascinare così in basso?”
"Sono sicuro che la principale colpa del momento viola sia da imputare ai calciatori. Ma io la società non la perdono. Il gol del 2-1 del Verona è uno scandalo. Credo nella salvezza, ancora ci sono 69 punti in palio. C'è tutta la possibilità di uscire da questa posizione, ma devono trovare loro le soluzioni. L'intervista di Commisso non mi ha dato niente. Perché il presidente permette tutto questo? Perché ci vuole trascinare giù? Queste sono alcune delle domande che mi pongo. Non capisco perché la società non prende nessuno."
Ecco il miglior modo di protestare—
"La contestazione dei tifosi mi è piaciuta. L'indifferenza fa malissimo. Il miglior modo per protestare sarebbe quello di non andare allo stadio. E' clamoroso che non ci sia fiorentinità all'interno della nostra squadra. Servono uomini di calcio dentro la società, con carisma e autorità. Se la Fiorentina non interessasse più al presidente Commisso, allora sarebbe arrivata l'ora di vendere"
"Riprenderei Pioli"—
"Io riprenderei Pioli, in caso di sconfitta contro l'Udinese. Potrebbe essere un messaggio alla squadra. C'è una grande rassegnazione i città e questo non va bene. Poi servirebbe un grande uomo di calcio, che possa parlare nello spogliatoio. Qualcuno con dei poteri forti, capace di prendere decisioni importanti."
