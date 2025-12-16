Emiliano Viviano ha attaccato duramente Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina. Durante il podcast Aura Sport, l'ex portiere viola ha criticato pesantemente il modo di comunicare del club di Rocco Commisso:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Viviano contro Ferrari: “Ma lo avete sentito dopo Bergamo? Ma che ca**o dice?!”
news viola
Viviano contro Ferrari: “Ma lo avete sentito dopo Bergamo? Ma che ca**o dice?!”
"Oggi nulla funziona, davvero nulla. Vai a Sassuolo, chiami i tifosi e ne vengono solo 5 mila. Nel primo tempo litigano per un rigore, si insultano più volte"
Il rischio retrocessione era già altissimo prima della partita con il Verona. Adesso è difficile trovare qualcosa di positivo, o anche solo discreto, in casa Fiorentina. La comunicazione è caotica, le parole di allenatori e giocatori sono contraddittorie, e perfino la scelta della maglia arancione è incomprensibile. Oggi nulla funziona, davvero nulla. Vai a Sassuolo, chiami i tifosi e ne vengono solo 5 mila. Nel primo tempo litigano per un rigore, si insultano più volte. La prestazione è stata pessima. Questo dovrebbe far capire la realtà della situazione. Ma avete visto l’intervista di Ferrari dopo l’Atalanta? “I ragazzi sono stati bravi, c’è l’atmosfera giusta”… Ma che ca**o dice?
© RIPRODUZIONE RISERVATA