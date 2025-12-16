Borghi: “Fiorentina una tragedia. Firenze ha completamente scaricato la squadra”

La Fiorentina sta vivendo un dramma che sta virando sempre più verso la tragedia. La squadra è completamente distrutta, anche per come è maturata l’ultima sconfitta: una prestazione segnata da tensione e paura, con errori clamorosi. I punti di riferimento stanno crollando, Kean fatica enormemente a segnare, De Gea sta facendo perdere punti, persino lui. Un pareggio sarebbe stato il minimo, ma almeno avrebbe evitato la sconfitta; invece, sull’ultimo pallone del match, subiscono il gol. È chiaro che il problema non fosse solo in panchina: la piazza ha ormai scaricato completamente la squadra, una condizione ancora peggiore della semplice contestazione. Non si sa come ne possano uscire. Metà campionato è ancora davanti, e la squadra ha la qualità per mettere insieme più vittorie consecutive, ma i segnali negativi sono evidenti da tempo e non si intravede alcuna luce, nemmeno per caso