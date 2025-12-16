Stefano Borghi non vede speranza nella Fiorentina di Rocco Commisso. Una squadra ultima in classifica che ancora non ha mai vinto in campionato. Ecco le parole del noto giornalista sul proprio canale YouTube:
news viola
Borghi: “Fiorentina una tragedia. Firenze ha completamente scaricato la squadra”
La Fiorentina sta vivendo un dramma che sta virando sempre più verso la tragedia. La squadra è completamente distrutta, anche per come è maturata l’ultima sconfitta: una prestazione segnata da tensione e paura, con errori clamorosi. I punti di riferimento stanno crollando, Kean fatica enormemente a segnare, De Gea sta facendo perdere punti, persino lui. Un pareggio sarebbe stato il minimo, ma almeno avrebbe evitato la sconfitta; invece, sull’ultimo pallone del match, subiscono il gol. È chiaro che il problema non fosse solo in panchina: la piazza ha ormai scaricato completamente la squadra, una condizione ancora peggiore della semplice contestazione. Non si sa come ne possano uscire. Metà campionato è ancora davanti, e la squadra ha la qualità per mettere insieme più vittorie consecutive, ma i segnali negativi sono evidenti da tempo e non si intravede alcuna luce, nemmeno per caso
