Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina, senti Sabatini: “Se mi chiamassero da Firenze accetterei sicuramente”

news viola

Fiorentina, senti Sabatini: “Se mi chiamassero da Firenze accetterei sicuramente”

Fiorentina, senti Sabatini: “Se mi chiamassero da Firenze accetterei sicuramente” - immagine 1
Walter Sabatini sulle voci intorno alla Fiorentina
Redazione VN

Oggi la Gazzetta dello Sport ha indicato come possibile nuovo arrivo nella dirigenza della Fiorentina Walter Sabatini. Quest'ultimo, intervistato a Radio Kiss Kiss, ha voluto chiarire la sua posizione in questa vicenda:

Non sto per firmare con la Fiorentina. Non c’è stato alcun contatto e preferisco non parlarne, perché stanno attraversando un momento difficile a livello sportivo. Spero possano superarlo. Se dovessero contattarmi, accetterei sicuramente la loro proposta: è un grande club.

Leggi anche
Criscitiello duro: “Firenze presuntuosa. Ora non c’è la Fiorentina, ma lo Spezia”
Il retroscena: “Ho chiesto a Ranieri di tornare alla Fiorentina. La sua risposta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA