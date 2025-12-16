Oggi la Gazzetta dello Sport ha indicato come possibile nuovo arrivo nella dirigenza della Fiorentina Walter Sabatini. Quest'ultimo, intervistato a Radio Kiss Kiss, ha voluto chiarire la sua posizione in questa vicenda:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina, senti Sabatini: “Se mi chiamassero da Firenze accetterei sicuramente”
news viola
Fiorentina, senti Sabatini: “Se mi chiamassero da Firenze accetterei sicuramente”
Walter Sabatini sulle voci intorno alla Fiorentina
Non sto per firmare con la Fiorentina. Non c’è stato alcun contatto e preferisco non parlarne, perché stanno attraversando un momento difficile a livello sportivo. Spero possano superarlo. Se dovessero contattarmi, accetterei sicuramente la loro proposta: è un grande club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA