Il retroscena: “Ho chiesto a Ranieri di tornare alla Fiorentina. La sua risposta”

Claudio Ranieri tornerebbe alla Fiorentina? Il retroscena
Redazione VN

Parte della tifoseria viola, tra i vari nomi proposti per risollevare una disastrosa Fiorentina, ha spesso proposto quello di Claudio Ranieri. L'attuale dirigente della Roma ed ex allenatore viola, sarebbe il profilo ideale per tentare l'impresa a Firenze.

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha chiesto in privato all'ex allenatore del Leicester se fosse possibile un suo ritorno alla Fiorentina. Il noto giornalista ha spiegato così a Lady Radio: 

È andato al Cagliari e lo ha portato alla salvezza, poi è passato alla Roma riuscendo a risollevarla. Alla sua carriera mancherebbe solo la Fiorentina per completare il trittico, anche per un discorso legato alla sua storia personale. Purtroppo, però, mi ha detto che il “fuoco sacro” si è ormai spento e che non tornerà a Firenze

