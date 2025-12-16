Parte della tifoseria viola, tra i vari nomi proposti per risollevare una disastrosa Fiorentina, ha spesso proposto quello di Claudio Ranieri. L'attuale dirigente della Roma ed ex allenatore viola, sarebbe il profilo ideale per tentare l'impresa a Firenze.
Il retroscena: "Ho chiesto a Ranieri di tornare alla Fiorentina. La sua risposta"
Claudio Ranieri tornerebbe alla Fiorentina? Il retroscena
Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha chiesto in privato all'ex allenatore del Leicester se fosse possibile un suo ritorno alla Fiorentina. Il noto giornalista ha spiegato così a Lady Radio:
È andato al Cagliari e lo ha portato alla salvezza, poi è passato alla Roma riuscendo a risollevarla. Alla sua carriera mancherebbe solo la Fiorentina per completare il trittico, anche per un discorso legato alla sua storia personale. Purtroppo, però, mi ha detto che il “fuoco sacro” si è ormai spento e che non tornerà a Firenze
