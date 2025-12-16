Antonio Di Gennaro ha voluto analizzare a 365° la situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Il club di Rocco Commisso rischia di retrocedere e l'ex giocatore commenta così:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Gennaro: “I litigi ci sono sempre stati, ma al VP c’è scollamento totale”
news viola
Di Gennaro: “I litigi ci sono sempre stati, ma al VP c’è scollamento totale”
L'opinione di Antonio Di Gennaro
I litigi non sono una novità, però bisogna capire perché si verificano e se ci sia qualcosa di più profondo che li scatena. Purtroppo ho la sensazione che ci sia un vero e proprio distacco all’interno della squadra. Retrocedere in Serie B proprio nel centenario sarebbe una cosa drammatica e inaccettabile. La Fiorentina ha bisogno di qualcuno che li renda davvero responsabili in modo chiaro. Anche se cambiassero ruoli o uomini, chi potresti prendere oggi sul mercato? Vale anche per le figure dirigenziali: ci vuole un punto di riferimento forte, con esperienza e visione, che conosca bene certe strategie
Le sue parole a TMW RADIO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA