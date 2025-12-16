Viola News
Sentite Cinquini: “Nonostante le smentite, Commisso vuole cedere la Fiorentina”

Cinquini sulla Fiorentina di Rocco Commisso
Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, ha analizzato la situazione della squadra di Paolo Vanoli. A Lady Radio ha suggerito il nome di Antognoni per salvare la squadra:

Alla Fiorentina servirebbe una figura capace di imprimere una svolta netta. Sui giornali si leggono vari nomi, ma la società andrebbe affidata a persone fiorentine o comunque a veri tifosi viola, a chi ha sempre lavorato con dedizione e sentimento mettendo il bene della squadra al primo posto, come Antognoni. La situazione è ormai a un passo dal diventare disperata. Purtroppo credo che Commisso abbia l’intenzione di vendere la Fiorentina, nonostante le smentite: ha fatto molto, ma le sue condizioni di salute non gli consentono di essere presente a Firenze per seguire direttamente la gestione. Chi si rapporta con lui sembra non riuscire a individuare una soluzione efficace. Adesso ci attendono due gare decisive e mi auguro di non intervenire troppo tardi, quando ormai il danno è già fatto.

