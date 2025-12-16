Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, ha analizzato la situazione della squadra di Paolo Vanoli. A Lady Radio ha suggerito il nome di Antognoni per salvare la squadra:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sentite Cinquini: “Nonostante le smentite, Commisso vuole cedere la Fiorentina”
news viola
Sentite Cinquini: “Nonostante le smentite, Commisso vuole cedere la Fiorentina”
Cinquini sulla Fiorentina di Rocco Commisso
Alla Fiorentina servirebbe una figura capace di imprimere una svolta netta. Sui giornali si leggono vari nomi, ma la società andrebbe affidata a persone fiorentine o comunque a veri tifosi viola, a chi ha sempre lavorato con dedizione e sentimento mettendo il bene della squadra al primo posto, come Antognoni. La situazione è ormai a un passo dal diventare disperata. Purtroppo credo che Commisso abbia l’intenzione di vendere la Fiorentina, nonostante le smentite: ha fatto molto, ma le sue condizioni di salute non gli consentono di essere presente a Firenze per seguire direttamente la gestione. Chi si rapporta con lui sembra non riuscire a individuare una soluzione efficace. Adesso ci attendono due gare decisive e mi auguro di non intervenire troppo tardi, quando ormai il danno è già fatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA