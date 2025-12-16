Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi: “Inaccettabili i cambi di Vanoli. Vedo rassegnazione alla Serie B”

news viola

Bardazzi: “Inaccettabili i cambi di Vanoli. Vedo rassegnazione alla Serie B”

Bardazzi: “Inaccettabili i cambi di Vanoli. Vedo rassegnazione alla Serie B” - immagine 1
L'amarezza del giornalista: "Domenica la squadra ha lottato, ma manca un indirizzo tecnico"
Redazione VN

Così Leonardo Bardazzi, firma del "Corriere Fiorentino", commenta così a Radio Bruno la crisi senza fine della Fiorentina:

"Domenica la squadra ha anche lottato, ma non c'è uno straccio di gioco, non c'è la capacità di gestire il risultato e di saper percepire il pericolo, il 2-1 mi ha ricordato il gol ridicolo subito col Genoa. Stiamo andando in Serie B ma vedo più rassegnazione che altro, anche allo stadio. A fine partita la Curva era mezza vuota, erano in pochi a fischiare e contestare.

LEGGI ANCHE

Domenica ci ha messo del suo in modo serio anche Paolo Vanoli, lo considero il meno responsabile, ma quelle sostituzioni sono inaccettabili e incomprensibili.

Alla squadra manca completamente l'indirizzo tecnico. Qual è l'input? Domenica pensavo fosse l'occasione per vedere due centrocampisti costruttori di gioco, ho visto un ottimo Fagioli, avrei inserito Nicolussi al suo fianco. L'altra soluzione è cambiare sistema di gioco, è un modo anche solo per alzare l'attenzione, l'intensità, la motivazione".

Leggi anche
Graziani su Vanoli: “Arrivato solo da un mese. Ha bisogno di tempo per adattarsi”
Sabatini difende i giocatori della Fiorentina: “Loro ce la mettono tutta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA