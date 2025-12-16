Bardazzi: “Inaccettabili i cambi di Vanoli. Vedo rassegnazione alla Serie B”

Domenica ci ha messo del suo in modo serio anche Paolo Vanoli, lo considero il meno responsabile, ma quelle sostituzioni sono inaccettabili e incomprensibili.
Alla squadra manca completamente l'indirizzo tecnico. Qual è l'input? Domenica pensavo fosse l'occasione per vedere due centrocampisti costruttori di gioco, ho visto un ottimo Fagioli, avrei inserito Nicolussi al suo fianco. L'altra soluzione è cambiare sistema di gioco, è un modo anche solo per alzare l'attenzione, l'intensità, la motivazione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA