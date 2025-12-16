Bardazzi: “Inaccettabili i cambi di Vanoli. Vedo rassegnazione alla Serie B”

"Domenica la squadra ha anche lottato, ma non c'è uno straccio di gioco, non c'è la capacità di gestire il risultato e di saper percepire il pericolo, il 2-1 mi ha ricordato il gol ridicolo subito col Genoa. Stiamo andando in Serie B ma vedo più rassegnazione che altro, anche allo stadio. A fine partita la Curva era mezza vuota, erano in pochi a fischiare e contestare.