Ciccio Graziani ha preso le difese dell'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli. Ecco l'intervento dell'ex viola a Radio Sportiva:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani su Vanoli: “Arrivato solo da un mese. Ha bisogno di tempo per adattarsi”
news viola
Graziani su Vanoli: “Arrivato solo da un mese. Ha bisogno di tempo per adattarsi”
Ciccio Graziani prende le difese di Paolo Vanoli
Prima o poi la situazione dovrà per forza migliorare, anche se non è chiaro quando. La squadra però gioca con molta paura e oggi non è facile individuare chi possa restituire fiducia, tranquillità e coraggio. I valori tecnici per uscire da questo momento ci sono, manca però quella scintilla che finora non si è ancora accesa e che va trovata. Un altro cambio di allenatore? È già stato fatto: Vanoli è arrivato solo da un mese e ha bisogno di tempo per adattarsi a una realtà complicata, diventata addirittura drammatica. Più che pensare a modifiche tattiche o di modulo, bisognerebbe lavorare sullo spogliatoio per ridare sicurezza ai giocatori, perché alla fine tutto passa da loro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA