Sabatini difende i giocatori della Fiorentina: “Loro ce la mettono tutta”

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha analizzato la situazione dei giocatori della Fiorentina. Ecco il suo intervento a Radio Sportiva:
Lo spogliatoio si è forse incrinato un po’? Può darsi, ma in una squadra che è ultima in classifica non è così rilevante se qualcuno appare più teso rispetto ad altri. In campo l’impegno non manca, però i giocatori non riescono più a esprimere quello che sanno fare. Emblematico l’episodio di Gudmundsson contro il Verona: al 90’, a pochi metri dalla porta, invece di calciare prova a servire un compagno… ma è assurdo.
