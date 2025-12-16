L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, opinionista di Radio Bruno, ha parlato così nel suo intervento di oggi:
news viola
Amoruso: “Giocatori senza personalità. E’ il momento di rischiare”
"Vanoli ha sicuramente delle responsabilità. Nel momento in cui ha visto che il trend della partita era cambiato e il Verona si era chiuso in difesa, c'era bisogno di leggere la situazione. Lui ha tolto Fagioli, che era quello che stava giocando meglio, l'unico centrocampista che fa gol che è Mandragora, l'unico difensore che può fare gol di testa che è Ranieri.
In questo momento devi rischiare, sei obbligato a farlo. Poi manca la personalità dei giocatori e non c'è nessuno che si prende la responsabilità. Questo ormai è assodato e qualunque allenatore ci metti, fa fatica da questo punto di vista. Domenica col Verona non è stata una prestazione negativa, l'atteggiamento c'è stato. Offensivamente siamo nulla, c'è solo la palla lunga per Kean, manca pressing offensivo e Gudmundsson dà poco".
© RIPRODUZIONE RISERVATA