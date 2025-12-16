Bressan netto: “Nemmeno con Ancelotti o Mourinho le cose migliorerebbero”

Mauro Bressan, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva della situazione della squadra di Paolo Vanoli. Ecco la sua opinione sul futuro del club, ma non solo:
"Il tema dell’allenatore è solo uno dei problemi e non credo che nemmeno con tecnici del calibro di Mourinho o Ancelotti le cose migliorerebbero molto"
È piuttosto imbarazzante che la Fiorentina non sia riuscita a vincere neppure una partita dopo quindici giornate. Una situazione assurda e del tutto imprevedibile: la squadra non è costruita per stare ai vertici, ma nemmeno per occupare l’ultimo posto in classifica. Si sono accumulati diversi fattori che hanno fatto precipitare tutto, con l’apice rappresentato dalla sconfitta contro il Verona, uno scontro diretto per la salvezza già alla quindicesima giornata, e questo la dice lunga. La Fiorentina ha comunque provato a reagire, la prestazione non è stata pessima, ma in questi periodi gli episodi girano sempre a sfavore. Molti giocatori, soprattutto quelli più importanti come Kean e De Gea, stanno attraversando un momento nerissimo: se nemmeno loro rendono, il quadro diventa davvero preoccupante. Vanoli probabilmente non si aspettava di trovare una situazione così compromessa: è arrivato con entusiasmo e con l’intenzione di cambiare rotta. Il tema dell’allenatore è solo uno dei problemi e non credo che nemmeno con tecnici del calibro di Mourinho o Ancelotti le cose migliorerebbero molto. Anche lo spogliatoio non sta attraversando un periodo sereno, e questo si è notato, come nell’episodio del rigore contro il Sassuolo: in una squadra ci devono essere gerarchie e regole chiare. Al momento sembra andare tutto storto, ma la Fiorentina non deve abbattersi: le possibilità di risalire esistono ancora, anche se serve che accada qualcosa. Serve una vittoria, anche sporca o fortunata, perché la Fiorentina ha valori superiori rispetto a molte squadre coinvolte nella lotta salvezza. L’impegno in Conference League, in questa fase, rischia persino di diventare un ostacolo
