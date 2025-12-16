Polverosi non se lo spiega: “Ma perché Commisso ha disinvestito sulla società?!”

Quello che sta succedendo va ben oltre gli errori fatti durante l’estate. Con questa rosa non è accettabile essere ultimi e nettamente staccati. Commisso ha investito 100 milioni nel Viola Park, era pronto a spenderne altri 300 per lo stadio e ha messo 90 milioni sul mercato in questa stagione. Perché allora sembra aver ridotto l’impegno sulla società? Dopo la scomparsa di Barone ha promosso figure interne, come Ferrari e Goretti, ma faccio fatica a comprenderne la scelta. Le principali responsabilità restano comunque dei calciatori: si discute per un rigore, si gioca un secondo tempo inguardabile contro Sassuolo o Lecce. Anche senza allenatore, certe prestazioni non sono giustificabili: non ci si può permettere di non lottare e di non impegnarsi. Le colpe vanno prima di tutto a loro, pur riconoscendo che la situazione societaria pesa, anche perché mancano veri uomini di calcio. Mi chiedo come Goretti o Ferrari possano davvero gestire un momento del genere. Kean? Credo sia rimasto solo per l’obiettivo del Mondiale. L’ingaggio elevato non può essere un alibi, anzi: se davvero vuole giocare il Mondiale, dovrebbe avere motivazioni ancora più forti e dimostrarlo sul campo