Michele Criscitiello critica aspramente la gestione della Fiorentina di Rocco Commisso. Il direttore di Sportitalia, al podcast Aura, ha attaccato duramente tutti i componenti del club viola:
Criscitiello duro: "Firenze presuntuosa. Ora non c'è la Fiorentina, ma lo Spezia"
Criscitiello duro: “Firenze presuntuosa. Ora non c’è la Fiorentina, ma lo Spezia”
"Avete letto l’intervista di Commisso? Il calcio non si può dirigere a distanza: lui è il simbolo. Una società seria oggi a Firenze dovrebbe puntare sui singoli e non sulla gestione a distanza"
Se De Gea non funziona, lo metti da parte. È meglio far giocare i ragazzi della Primavera, che al momento sono l’unica cosa che produce risultati a Firenze, in attesa della rivoluzione di gennaio. Non ha senso continuare a puntare su questi elementi problematici. Se vuoi sperare di salvarsi, questa è l’unica strada. Vanoli? Dove era due anni fa? Non ha esperienza. Dopo il fallimento con Pioli? Ma chi lo ha scelto allora? Ora o riporti Pioli oppure prendi un tecnico “animale” come Ballardini o Iachini. A Firenze bisogna togliersi di dosso quell’atteggiamento presuntuoso: oggi non c’è la Fiorentina, sembra lo Spezia. Secondo me, uno come Ballardini sarebbe perfetto ora, ma con Giuntoli al suo fianco. Se lo prendi e tieni Goretti e Ferrari, ti direi: “Davide, non andare”. Avete letto l’intervista di Commisso? Il calcio non si può dirigere a distanza: lui è il simbolo. Una società seria oggi a Firenze dovrebbe puntare sui singoli e non sulla gestione a distanza.
