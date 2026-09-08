Francesco Flachi analizza la situazione della Fiorentina. Le dichiarazioni al Pentasport di Radio Bruno:

"Delle volte bisogna fare delle scelte nette, curare subito il male. Grosso ha avuto tutto un periodo per preparare la squadra, per valorizzare i giocatori. Invece abbiamo visto un'identità assente, e se non c'è quella... Bisognava cambiare, anche perchè 140 milioni influiscono su tutto. Non mi aspettavo il ritorno di Vanoli, ma bisogna riconoscere che ha fatto un miracolo. Ora vediamo se con un'altra squadra ne può fare un altro,m il tempo c'è. I giocatori devono fare qualcosa, non possono avere troppe attenuanti, in campo camminavano. Credo ci fosse un problema mentale, in tutto l'ambiente."

Grosso: "Ha cambiato troppo, non aveva capito quale fossero gli interpreti giusti. Bisognerà sfruttare la qualità degli esterni, anche se poi va capito come sfruttare il centrocampo. Per giudicare gli ex bisogna aspettare, ne abbiamo dette di tutte. Che ora diventino tutti fenomeni mi sembra strano, lo scorso anno sono stati deludenti in maglia viola. La Fiorentina è in difficoltà, dobbiamo ricompattarci, e cercare un risultato che porti serenità."