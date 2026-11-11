"Beto? Ci sta soffrire mentalmente, ma nel calcio anche se hai solo 10 minuti li devi sfruttare"

Redazione VN
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Francesco Flachi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Pellegrino? Sicuramente può ancora migliorare. Partecipa di più all'azione, avendo Pedro vicino può giocare ancora meglio e risaltare le sue caratteristiche. La Fiorentina con la Juventus mi è piaciuta molto, con il portoghese là davanti dà una spinta in più e imprevedibilità. A centrocampo con Atta e Fagioli anche, non se non è facile farli giocare tutti. Per me Vanoli deve fare un 4-3-3 con Oulai e Fagioli insieme e Pedro. Beto? Ci sta soffrire mentalmente, ma nel calcio anche se hai solo 10 minuti li devi sfruttare. Prima o poi arriverà la sua occasione. Ma adesso non si può mettere da parte Pellegrino. Pedro? Ha grande qualità, io l'avrei tolto dopo contro la Juventus. Per me Vanoli l'ha tolto prima secondo me.
Pedro Goncalves

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