Francesco Flachi, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni temi caldi in casa Fiorentina
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Francesco Flachi, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni temi caldi in casa Fiorentina:
È una squadra nuova, manca l'entusiasmo che accelera la fusione del gruppo. Appena arriva un risultato buono le cose cambiano. Essendo una squadra giovane manca anche la personalità, ma sono convinto che la Fiorentina verrà fuori. Ci sono giocatori interessanti e di qualità.
Mastantuono
Mi piace perché va a cercare l'uomo, la verticalizzazione. Devono essere bravi gli attaccanti a conoscere le sue caratteristiche perché può essere determinante. Lui cerca subito la punta.
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