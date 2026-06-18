Ferrari (Sky): “Grosso ha una carica pazzesca. Convinti di fare un ottimo percorso”

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato così dell'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola

Matteo Torniai Redattore 18 giugno - 13:37

A margine della conferenza stampa andata in scena oggi al Viola Park, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul recente viaggio negli Stati Uniti, sugli insegnamenti lasciati dall’ultima stagione e sulla scelta di affidare la panchina a Fabio Grosso.

“Negli Stati Uniti un viaggio utile, i Commisso ci hanno accolto in modo straordinario” — Ferrari ha innanzitutto tracciato un bilancio dell’esperienza vissuta oltreoceano insieme alla dirigenza viola.

“È stato un viaggio molto utile e un’esperienza che si ripeterà anche in futuro quando i Commisso non saranno qui e avremo bisogno di confrontarci direttamente. Fabio Paratici ha avuto modo di conoscere Catherine e Giuseppe, che ci hanno accolto con gli stessi modi del padre, in maniera davvero incredibile”.

Un incontro che, secondo il direttore generale, ha rafforzato ulteriormente il senso di responsabilità del gruppo dirigente.

“Siamo tornati con grande entusiasmo ma anche con una responsabilità ancora maggiore. C’è la volontà di festeggiare nel migliore dei modi il centenario della Fiorentina e di fare un lavoro importante. La proprietà ci ha messo nelle condizioni ideali per riuscirci e adesso tocca a noi far funzionare tutto al meglio”.

“La scorsa stagione ci ha insegnato a essere più concreti” — Ferrari si è poi soffermato sulle lezioni lasciate dall’ultima annata, vissuta tra grandi difficoltà e una rincorsa finale che ha permesso alla squadra di raggiungere la salvezza.

“Abbiamo capito che bisogna analizzare sempre tutto con la massima attenzione e che, a volte, è meglio limitarsi nel sognare ed essere più concreti. Senza unità diventa difficile raggiungere qualsiasi risultato”.

Il dirigente ha poi evidenziato come il cambio di passo nella seconda parte della stagione sia nato proprio dalla compattezza del gruppo.

“Il finale di campionato ci ha insegnato che quando il gruppo resta unito e lavora con intensità, alla lunga i risultati arrivano”.

“Grosso? Idee chiarissime e un entusiasmo contagioso” — Infine, Ferrari ha commentato la scelta di affidare la panchina della Fiorentina a Fabio Grosso.

“L’impatto con lui è stato molto positivo. Ci siamo già incontrati e abbiamo avuto modo di confrontarci. Ha idee molto chiare e possiede tante qualità che Fabio Paratici potrà raccontare ancora meglio”.

Le prime impressioni, comunque, sono già estremamente incoraggianti.

“Ha una carica pazzesca. Anche noi non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme e siamo convinti che potremo fare un ottimo percorso”.