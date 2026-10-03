Le parole del direttore sportivo Alessandro Ferrari al Festival dello sport di Trento in risposta alla domanda: "È stato un piccolo shock l'inizio pessimo dopo quello che avevate vissuto l'anno scorso; ritrovarsi in quella situazione dopo tre partite, anche per quello forse non avete voluto aspettare?"

Nella realtà dei fatti sono state anche qui decisioni che bisognava prendere. Bisogna prendersi delle responsabilità. In quel momento si è pensato a trovare comunque una linea che potesse dare fiducia e vitalità ai ragazzi e all’ambiente, senza nulla togliere a nessuno. Quindi l’altro anno è stato un anno dove siamo arrivati a questa decisione, mi pare il 4 novembre, ed era già tutto molto compromesso. È stato poi veramente molto complicato riuscire ad arrivare alla fine e ottenere la salvezza. Quest’anno pensiamo di poter fare un campionato diverso, vogliamo fare un campionato diverso e non vogliamo avere nessun alibi per quello che potremmo fare.