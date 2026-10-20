Le parole di Benedetto Ferrara sul lavoro di Vanoli alla Fiorentina e il momento negativo che sta vivendo
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Il giornalista, Benedetto Ferrara, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento che sta vivendo la Fiorentina. Queste le sue parole:
Da una parte c'è l'idea che, guardando la classifica, la situazione sia drammatica e che si ripeti la stagione scorsa, dall'altra c'è però l'appiglio che questa squadra abbia qualcosa di interessante per rialzarsi. Ci sono tante incogruenze quest'anno. Io mi auguro che la Fiorentina, da qui alla sosta, riesca a liberarsi mentalmente dei problemi. Una sconfitta a Milano ci può stare, l'importante è andare lì e farsi rispettare. E l'aspetto psicologico del calciatore farà la differenza, perché lì, a San Siro, ti vedono tutti. Questa è una squadra giovane, senza leader però.
Su Vanoli
Ha detto delle cose che io non ho compreso in alcune interviste. Se le leggi come le ha dette ti fai delle domande e hai bisogno di fartele rispiegare, perché non si sono capite.
Sulla partita con il Como
Si son viste delle cose perché il Como ti fa giocare e te l'ha voluta giocare alla pari. Poi ci sono state delle scelte dell'arbitro discutibili, che tutti sappiamo. Njie ha avuto due occasioni clamorose. Il Como gioca e quindi gli spazi li lascia. A Genova la Fiorentina nel primo tempo era ancora in ferie. Noi sappiamo che ci sono giocatori di qualità e cervello, alcuni giovani e altri no, ma ci sono 60 milioni fuori squadra in questo momento (Oulai e Atta)... Ma te, te lo puoi permettere? Boh. Il Como sono anni che lavora con quell'allenatore, fregandosene dell'avversario. La Fiorentina fa la formazione in base all'avversario e questa rosa non è stata costruita per il gioco di Vanoli. Per questo motivo voglio dire che anche l'allenatore viola deve fare un saltino per capirla, visto che secondo il suo parere è una squadra che "fa sognare".
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