Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Benedetto Ferrara, ecco il suo commento sulla Fiorentina durante la sosta nazionali:

"È difficile immaginare come tornerà la Fiorentina dopo la sosta, soprattutto per quanto riguarda i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Il Genoa ha fame di punti e il Ferraris non è mai un campo facile, però la Fiorentina sulla carta è superiore. Dovrà saper gestire con maturità le varie fasi della partita e dimostrare di essere cresciuta sotto il piano difensivo: questa squadra ha molta più consapevolezza della propria forza rispetto al passato".

Il piano tattico

"Sul piano tattico la Fiorentina è una squadra estremamente malleabile. Al di là della difesa a quattro, il resto della struttura può variare in base all'avversario. L'importante è mantenere compattezza nello stare in campo e ritrovare la voglia di divertirsi dal centrocampo in avanti. Proprio la mediana può offrire molteplici soluzioni, ma ciò che conta davvero è la solidità difensiva unita al coraggio e all'estro negli ultimi trenta metri. Questa rosa non deve farsi assalire dalle paure, anche perché possiede ancora enormi margini di miglioramento".

Fagioli

"Nicolò Fagioli sta diventando un centrocampista totale e completo. È nato come mezzala, poi Vanoli gli ha insegnato l'arte del playmaker di centrocampo. All'inizio della stagione Grosso non lo vedeva particolarmente, mentre con Vanoli è tornato a essere un giocatore pieno di fiducia. In questo senso la Nazionale ha aiutato la Fiorentina, ma possiamo tranquillamente dire che vale anche il contrario, vista la splendida prestazione fornita da Fagioli contro la Turchia".