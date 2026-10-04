Federico Fazio ha parlato del confronto tra Nico Paz e Franco Mastantuono, due dei giovani talenti argentini chiamati a raccogliere l’eredità di Messi.
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Federico Fazio si è espresso nel podcast Lobanovski sul confronto tra Nico Paz e Franco Mastantuono, due dei giovani fantasisti argentini destinati ad avere un ruolo importante nel futuro dell’Albiceleste:
Nico Paz il prescelto
L’ex difensore di Roma e Salernitana fra le altre, ha indicato nel giocatore del Como il profilo al momento più avanti, pur sottolineando le qualità di entrambi:
“Nico Paz può prendere l’eredità di Messi. Non potrà mai essere lui, certo, ma può prendersi delle responsabilità. Nico Paz mi piace tanto ed è un po’ più avanti rispetto a Mastantuono”.
Fazio ha poi parlato del percorso di Franco Mastantuono, arrivato in estate alla Fiorentina in prestito dal Real Madrid:
“Mastantuono non ha giocato tanto l’anno scorso, ma è difficile arrivare al Real Madrid a diciotto anni. Adesso deve abituarsi all’Italia e qui può far bene”.
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