Federico Fazio si è espresso nel podcast Lobanovski sul confronto tra Nico Paz e Franco Mastantuono, due dei giovani fantasisti argentini destinati ad avere un ruolo importante nel futuro dell’Albiceleste:

Nico Paz il prescelto

L’ex difensore di Roma e Salernitana fra le altre, ha indicato nel giocatore del Como il profilo al momento più avanti, pur sottolineando le qualità di entrambi:

“Nico Paz può prendere l’eredità di Messi. Non potrà mai essere lui, certo, ma può prendersi delle responsabilità. Nico Paz mi piace tanto ed è un po’ più avanti rispetto a Mastantuono”.

Fazio ha poi parlato del percorso di Franco Mastantuono, arrivato in estate alla Fiorentina in prestito dal Real Madrid:

“Mastantuono non ha giocato tanto l’anno scorso, ma è difficile arrivare al Real Madrid a diciotto anni. Adesso deve abituarsi all’Italia e qui può far bene”.